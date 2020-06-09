Кострома, 9 июня, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Единственный автопешеходный мост через Волгу в Костроме начал разрушаться после капитального ремонта за 697 млн рублей. Подрядчик, выполнивший работы — ООО «ММС», — не спешит устранять дефекты, поскольку находится на грани банкротства.

Наталья Диева ИА REGNUM Единственный автопешеходный мост через Волгу в Костроме

В настоящее время автовладельцы жалуются на состояние деформационных швов моста, а власти «периодически» выявляют дефекты по части асфальтобетонного покрытия и водоотведения. С просьбой обязать компанию устранить недочёты представители городской администрации обратились в областной арбитражный суд.

Наталья Диева ИА REGNUM Дефекты на пешеходной части моста

«На сегодняшний день основные претензии по двум направлениям: это состояние асфальтобетонного покрытия и системы водоотведения. Проблем, которые бы могли привести к серьёзным последствиям для конструктива, нет. Асфальтобетонное покрытие шелушится и приходит в негодность, но в основном не на «теле» моста, а на подъездах. Так, в 2019 году администрации города пришлось заасфальтировать подход со стороны онкологического диспансера, сумма составила порядка 500 тысяч рублей. Сейчас периодически выявляются дефекты на асфальтобетонном покрытии — мы делаем специальный ремонт пневмонабрызгом. Сумму, которая была потрачена на это, пока сложно подвести. В итоге, мы обратились в арбитражный суд Костромской области. Всё закончилось решением, вступившим силу: подрядчика обязали исправить имеющиеся дефекты», — сообщил ИА REGNUM первый заместитель главы администрации Костромы Олег Болоховец.

В случае, если компания не приступит к «работе над ошибками» до первых чисел июля 2020 года, их исправлением вновь придётся заняться городской администрации. Однако с взысканием средств с подрядчика могут возникнуть проблемы — ООО «ММС» находится в сложном финансовом положении.

«В отношении ММС в Москве арбитражным судом введена процедура внешнего наблюдения. Она вводится на срок от 3 месяцев до полугода. После этого периода принимается решение либо о снятии процедуры, либо о введении процедуры банкротства. При втором варианте развития событий мы предъявим сумму, потраченную на исправление недостатков, конкурсному управляющему, «встанем» в реестр кредиторов и дальше по процедуре будем ждать очереди погашения. Процедура длительная, и перспектива тоже… Банкротство меньше года редко проходит»

В разговоре с ИА REGNUM Олег Болоховец отметил, что при заключении контракта у чиновников не возникало сомнений в добросовестности компании:

«Мы запрашивали у подрядчика наличие техники, сил и средств. На тот момент оно было достаточное. К тому же, подрядчик вышел на объект на второй день после заключения контракта — это редкость. Сомнений в добросовестности не было»

Наталья Диева ИА REGNUM Состояние деформационных швов моста

Напомним, что ввиду отсутствия альтернативного переезда через реку Волгу единственный автопешеходный мост в Костроме испытывает колоссальные транспортные нагрузки. Капитальный ремонт волжской переправы был произведён впервые с его открытия в 1979 году. Работы были начаты в июле 2017 года и завершены 1 ноября 2018 года. Основную часть средств в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» выделил федеральный бюджет.