Калуга, 9 июня, 2020, 20:26 — ИА Регнум. В Калужской области идёт подготовка к летней оздоровительной кампании. Её старт запланирован на 2 июля. Всего в области будет задействовано 11 из 15 загородных оздоровительных баз и 264 организации для дневного пребывания детей, сообщает 9 июня корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства образования и науки.

Incamp.ru Дети в летнем лагере. Калужскя область

В областном центре летние площадки в 16 школах 1 июля примут около 1,1 тысячи детей. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2019 году. Продолжительность смены останется прежней — 21 день. Школьные летние лагеря будут обеспечены дозаторами с антисептиками и обеззараживающими воздух лампами. Также будут обеззаражены школьные столовые. Кулеры на летних площадках заменит бутилированная вода. Весь персонал, который будет работать с детьми, пройдет медицинский осмотр. В оздоровительных лагерях будет контролироваться строгое соблюдение дистанции. Комнатах должно быть не более пяти детей.

Бесплатные путевки на детей получат медики, социальные работники, педагоги, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.