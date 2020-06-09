Ярославль, 9 июня, 2020, 15:41 — ИА Регнум. В Ярославской области за три недели действия масочного режима составлен 271 протокол на его нарушителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Ношение индивидуальных средств защиты в общественном транспорте и торговых точках в регионе обязательно с 16 мая. На нарушителей масочного режима полиция составляет протоколы «Об административном правонарушении», которые передаются в районные суды. Как ранее сообщало ИА REGNUM первый процесс состоялся в Кировском районе Ярославля, нарушитель отделался предупреждением. Еще в одном случае был вынесен штраф в тысячу рублей.

УМВД по Ярославской области Проверка на рынке в Ярославле

В полиции также рассказали, что стараются проводить разъяснительную работу для населения.

«С 16 мая сотрудниками органов внутренних дел проведено более 4500 профилактических разъяснительных бесед о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в установленных местах (аптеки, магазины, предприятия, организации, остановки, общественный транспорт, такси). А также об административной ответственности, наступающей в случае неисполнения установленных правил поведения», — отметили в УМВД по Ярославской области.

Максимальным наказанием для граждан за нарушение масочного режима является штраф в 30 тысяч рублей.