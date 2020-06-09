Великий Новгород, 9 июня, 2020, 15:37 — ИА Регнум. В Новгородской области за последние сутки официально подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 45 человек. Общее количество установленных фактов инфицирования достигло 1779 случаев. Об этом 9 июня сообщили в областном оперативном штабе.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Новгородская область, график прироста

За сутки выздоровели и выписаны 12 жителей региона, общее число победивших COVID-19 жителей Новгородчины достигло 576 человек.

Напомним, что днем ранее количество заразившихся составляло 58 человек, а выздоровевших — 29 человек за сутки.

Под медицинским наблюдением с признаками ОРВИ или после возвращения из эпидемически опасных мест остаются 2721 жителей Новгородской области.

Как отмечают в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), ежедневный процент прироста выявленных инфицированных коронавирусом в Новгородской области составляет 2,6%, что больше, чем в среднем в России (1,8%) и в среднем по СЗФО (2,1%).В то же время в Новгородской области есть тенденция к постепенному снижению прироста: 26 мая показатель составлял 9,7%, 2 июня — 5,7%, 9 июня — 2,6%.