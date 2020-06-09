Калуга, 9 июня, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил Нину Григорьевну Фомину с 80-летием.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги поздравил с юбилеем жительницу города

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, родилась Нина Григорьевна в семье военного. Отец участвовал в освобождении Калуги от немецко-фашистских захватчиков.

После института Нина Григорьевна 30 лет отработала на Калужском моторостроительном заводе, была помощником губернатора Калужской области, члена Совета Федерации Валерия Сударенкова. В последние годы активно занимается вопросами краеведения и сохранения исторического облика Калуги.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги поздравил с юбилеем жительницу города

«Нина Григорьевна — очень энергичный, активный человек, — отметил глава города. — До сих пор она живет по завету своих родителей: в первую очередь думать о долге, а потом — о себе. Желаю ей крепкого здоровья на долгие годы!».