Челябинск, 12 июня, 2020, 09:12 — ИА Регнум. В Челябинске молодёжь приготовила ко Дню России оригинальное поздравление. Недалеко от городского бора, на ул. Труда, появилась гигантская открытка — граффити с изображением врачей и надписью «Спасибо за Ваш труд!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении по делам молодёжи городской администрации.

Управление по делам молодёжи администрации Челябинска В Челябинске молодёжь приготовила открытку-поздравление ко Дню России

Арт-объект создан в рамках федерального проекта и посвещен современным героям. Граффити создано Челябинской федерацией хип-хоп культуры при поддержке Управления по делам молодежи администрации Челябинска. Воплотил идею художник Тимур Абдуллаев («Бразил»).

»Создав арт-объект на улице Труда, молодые челябинцы поздравили горожан с праздником и выразили признательность медицинским специалистам, которые сегодня находятся на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией», — сказал заместитель главы муниципалитета по социальному развитию Сергей Авдеев.