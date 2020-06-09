Чебоксары, 9 июня, 2020, 14:57 — ИА Регнум. Дорожно-строительные проекты и реконструкцию чебоксарского аэропорта обсудили сегодня, 9 июня, министр транспорта России Евгений Дитрих и врио главы Чувашии Олег Николаев. Заседание прошло в режиме ВКС, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев, министр экономики Иван Моторин и министр транспорта Владимир Осипов

На встрече врио главы Чувашии доложил, что в республике в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» за счёт экономии средств удалось увеличить число дорожно-строительных объектов с 49 до 53. Будет отремонтировано 72 км и реконструировано 2,4 км дорог, а также три моста. На это предусмотрено в 2020 году 2,6 млрд рублей, включая 820 млн рублей из федерального бюджета.

Также были обсуждены значимые для Чувашии проекты. В частности, реконструкцию аэродрома Чебоксарского аэропорта, передачу в федеральную собственность автомобильной дороги Чебоксары — Сурское, строительство третьего транспортного полукольца в столице республики.

Cap.ru Евгений Дитрих

Олег Николаев сообщил Евгению Дитриху, что работа с проектом обновления чебоксарского аэропорта идет в плановом режиме. Он включает реконструкцию аэропортового комплекса и аэродрома, однако средства на ремонт лётного поля не предусмотрены. Руководитель Чувашии акцентировал внимание на том, что при переустройстве аэропорта пропускаемость возрастёт (до 200 человек в час), но при этом аэродром по-прежнему сможет принимать только два самолёта.

«Реконструкция перрона даст возможность одновременно обслуживать уже три самолета класса Боинг B737 или Аэробус A321», — пояснил Олег Николаев, отметив, что соответствующая проектно-сметная документация проходит процедуру экспертизы.

Для ускорения процесса министерству строительства Чувашии предложено доработать технико-экономическое обоснование ремонта летного поля. Работы планируется начать ориентировочно через два месяца, а завершить в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Чебоксар приостановил работу 1 апреля из-за отсутствия авиаперевозчиков. 28 марта прекратила рейсы авиакомпания «Нордвинд», с 1 апреля приостановила вылеты авиакомпания «Победа». На долю последней приходилось 85% авиаперевозок в Чебоксарах. 1 июня авиарейсы возобновились .