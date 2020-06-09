Тверь, 9 июня, 2020, 14:52 — ИА Регнум. 215 километров автодорог планируется отремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области в 2020 году. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя на заседании правительства региона 9 июня, сообщили ИА в пресс-службе облправительства. На заседании рассматривался план реализации нацпроекта.

Пресс-служба правительства Тверской области Ремонт дороги

«Нам удалось за несколько лет значительно увеличить объёмы и качество дорожного строительства. По сравнению с 2016 годом протяжённость построенных и отремонтированных дорог в 2019-м выросла в три раза и составила 467 километров. 30% работ в прошедшем году выполнены в рамках национального проекта. В 2020-м по нацпроекту запланировано привести в нормативное состояние 215 километров дорог», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона также напомнил, что ремонтные работы на трассах региона ведутся и в рамках областной программы, общий объём, запланированный на 2020 год, — 536 км региональных и местных трасс. На финансирование мероприятий национального проекта в 2020 году в регионе направят более 3,5 млрд рублей, это средства федерального, областного и местных бюджетов. Плановый ремонт дорог начался в апреле, на данный момент работы ведутся на всех региональных объектах, включённых в национальный проект, и на части объектов в Твери.

В 2020 году по национальному проекту ремонтируется 154 км на семи региональных дорогах, работы начались в 2019 году. В частности, продолжается ремонт дороги Тверь — Бежецк ­ — Весьегонск — Устюжна, в план включен участок протяженностью более 24 км в Рамешковском и Бежецком районах. Сейчас ведутся работы по укладке асфальта и укреплению обочин. Также ремонтируется пятикилометровый участок трассы Торжок-Осташков в Кувшиновском районе, на дороге Осташков — Селижарово — Ржев приводится в порядок свыше 28 км в Селижаровском муниципальном округе и Ржевском районе. На объектах уложен верхний слой покрытия, укрепляются обочины. Также ведутся работы по ремонту 22 км дороги Красномайский — Фирово, тут укладывается выравнивающее покрытие и верхний слой асфальта. Приводится в порядок 33-километровый участок на трассе «Москва-Рига» — Андреаполь-Пено-Хитино в Осташковском городском округе, Пеновском и Андреапольском муниципальных округах.

Также в программу ремонта включена дорога Тверь — Рождествено — 1 Мая — Ильинское. В 2020 году здесь проведут ремонт 20 км в Калининском, Конаковском и Кимрском районах. Сейчас ведется расширение трассы, укладывается выравнивающий слой. Работы на всех объектах планируется завершить осенью 2020 года.

Губернатор Игорь Руденя обратил внимание на важность соблюдения графика и обеспечение контроля качества. При ремонте должны использоваться новые технологии и материалы, обеспечивающие нормативное состояние дорог в течение гарантийного срока эксплуатации от пяти до восьми лет. Отдельное внимание уделяется обеспечению безопасности на дорогах. Планируется установить почти 50 тыс. погонных метров элементов освещения, более 9,1 тыс. погонных метров пешеходных и барьерных ограждений, 177 искусственных неровностей, свыше 1660 дорожных знаков, 176 новых светофоров, 21 кадоромера фотовидеофиксации нарушений.