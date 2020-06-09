Санкт-Петербург, 9 июня, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Адвокат петербургского историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко на почве ревности, сообщил о десятке версий случившегося. Адвокат Александр Почуев заверил, что пока он придерживается только одной версии, но при этом отметил, что в деле могут появиться другие защитники, которые выскажут другую позицию, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Олег Соколов со своим адвокатом Александром Почуевым

По его словам, на сегодняшний день известно как минимум о десяти версиях, однако на данный момент линия защиты в его лице придерживается лишь одной.

«Но версий порядка пяти остались на полке. Если вдруг найдутся новые адвокаты, которые выдвинут новые версии, я считаю, что в данном случае, справедливость и объективность будет достигнута. Здесь есть некая процессуальная конкуренция», — сказал Почуев.

Александр Почуев отметил, что адвокат — не раб своего клиента и он изначально говорил, что не собирается обвинять или оправдывать своего клиента, а защищать.

Кроме того, Почуев сообщил, что необходимость привлечь второго адвоката Сергея Лукьянова, который был представлен сегодня суду во время первого слушания по делу, обусловлена тем, что ему нужна помощь.