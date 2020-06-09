Санкт-Петербург, 9 июня, 2020, 14:45 — ИА Регнум. В Петербурге завершили печать бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 июня в городской избирательной комиссии.

Пресс-служба Санкт-Петербургской избирательной комиссии Бюллетени в петербургской типографии

Заказ Горизбиркома выполняла Типография № 12 им. Лоханкова. Всего она изготовила 3 млн 846 тыс. 221 бюллетень, 695 тыс. из которых предназначены для голосования с применением комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Согласно утвержденному ЦИК шаблону, на бюллетене имеется только один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» с двумя вариантами ответа.

Горизбирком в ближайшее время решит, где и когда будут переданы бюллетени. После их получения СПбИК распределит их между 30 территориальными избиркомами, которые будут участвовать в голосовании.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию будет продолжаться неделю, с 25 июня по 1 июля. О необходимости корректировок Основного закона президент Владимир Путин объявил в середине января 2020 года. Голосование собирались провести 22 апреля, но его пришлось отложить на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Среди поправок имеются такие, которые добавляют упоминание в Конституции бога, статуса русского языка, брака как союза мужчины и женщины, устанавливают приоритет российского права перед международным, усиливают роль Государственной думы и Госсовета, гарантируют индексацию пенсий, а также позволяют Владимиру Путину баллотироваться на новый президентский срок и потенциально оставаться президентом до 2036 года.