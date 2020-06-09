Калуга, 9 июня, 2020, 14:23 — ИА Регнум. В Калуге возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с ребёнком в школе, сообщила 9 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

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Установлено, что преподаватель калужской средней общеобразовательной школы № 4 применил к ученику пятого класса методы, наносящие вред его здоровью. Ребенку были причинены телесные повреждения. Материалы прокурорской проверки направлены в УМВД России по городу Калуге, по итогам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с детьми». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трёх лет лишения свободы.

Напомним, ранее в соцсетях были опубликованы кадры, сделанные в 2019 году на уроке английского языка в калужской школе № 4, где учитель, пытаясь успокоить пятиклассников, мешающих ему проводить урок, ударил по голове одного из детей. Как утверждает автор видео, удар рассёк ребёнку бровь.