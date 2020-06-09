Ярославль, 9 июня, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба приостановила конкурс по определению исполнителя энергосервисного контракта с начальной ценой 1,8 млрд рублей в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светильники

Жалобы на действия заказчика — «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» — подало ООО «Первая строительная компания». Компания посчитала, что заказчик установил избыточные требования, ограничивающие конкуренцию. Кроме того, по мнению заявителя, в документации не было установлено ограничений на использование иностранной продукции в пользу отечественных производителей, как того требует российский закон.

Дело рассматривалось не региональным УФАС, а ФАС России в Москве. Комиссия не нашла ограничения конкуренции, а вот претензия по поддержке отечественных производителей была поддержана. Согласно постановлению правительства России № 878, светодиодные светильники при закупке для нужд органов власти должны быть исключительно отечественными.

В результате комиссия признала жалобу частично обоснованной и приняла решение приостановить конкурс. Заказчик должен изменить конкурсную документацию и заново начать процедуру.

«В соответствии с частью 23 статьи 99 Закона о контрактной системе контракт не может быть заключен до даты исполнения предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок», — говорится в решении ФАС России.

Таким образом модернизация системы освещения Ярославля откладывается.