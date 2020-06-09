На проект по реставрации Александро-Невской лавры потратят 406 млн рублей
Санкт-Петербург, 9 июня, 2020, 13:45 — ИА Регнум. На проект сохранения Александро-Невской лавры в Петербурге потратят около 406 млн рублей. Это следует из данных, размещенных на портале госзакупок.
Дарья Драй ИА REGNUM
Александро-невская Лавра
Тендер на разработку проектной документации объявила Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, подведомственная Министерству культуры РФ.
Максимальная цена контракта обозначена на уровне 405,6 млн рублей. Александро-Невская лавра является объектом культурного наследия федерального значения, ее начали возводить в XVIII веке на набережной реки Монастырки.
Подрядчик, которого определят к 9 июля, должен будет завершить работы до 25 ноября 2021 года.