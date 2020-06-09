Обнинск, Калужская область, 9 июня, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Жителю Обнинска за развращение детей и подростков приговором суда назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили 9 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Следствием и судом установлено, что в 2018 году мужчина выходил на улицу и вблизи детских учреждений, привлекая внимание маленьких девочек, совершал развратные действия. Также жертвами эксгибициониста стали два подростка 14 и 15 лет.

В ходе расследования установить личность обвиняемого сразу не удалось. Только в феврале 2019 года личность и местонахождение злоумышленника были установлены. Следователями была собрана достаточная доказательственная база, и мужчина признал свою вину полностью.