Калуга, 9 июня, 2020, 13:45 — ИА Регнум. В Калужской области в целях обеспечения безопасности детей и преподавателей во время сдачи Единого государственного экзамена будут выполнены все требования, разработанные Роспотребнадзором совместно Минпросвещения РФ, сообщает 9 июня корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Admoblkaluga.ru Министр образования и науки области Александр Аникеев

По информации министра образования и науки области Александра Аникеева, закуплены бесконтактные термометры и создан запас антисептических средств. Формируются графики прихода в аудитории учащихся. К 41 пункту сдачи экзаменов оборудованы ещё два. Самый массовый экзамен по русскому языку пройдет в два потока. В аудиториях будут находиться на санитарной дистанции не более восьми выпускников.

В Калуге выпускники начнут сдавать ЕГЭ с 3 июля. Сформированы три резервных команды педагогов для работы на пунктах сдачи ЕГЭ. В первую волну экзамены будут сдавать 1700 выпускников 2020 года. Выпускники прошлых лет будут сдавать экзамены в августе, во второй волне, но многие из тех, кто планировал сдавать экзамены в августе, от своих планов отказались. Предварительно во всех пунктах сдачи ЕГЭ состоятся репетиции по новым условиям, предложенным Роспотребнадзором.