Ярославль, 9 июня, 2020, 11:49 — ИА Регнум. В Ярославской области жители обнаружили выброшенные просроченные лекарства. Фотографии свалок появились в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Свалка в лесу под Ярославлем

Коробки с амброксолом найдены в лесу около деревни Сорокино в Туношенском сельском поселении Ярославского района. Также упаковки таблеток амброксол и сальбутомол обнаружены около деревни Семухино Курбского поселения того же района.

«В настоящее время по данному факту полиция совместно с управлением Роспотребнадзора ведут расследование. Отходы вывезены. Выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются владельцы медицинских отходов. По данным Роспотребнадзора на время проведения проверочных действий отходы будут храниться в специализированной организации», — сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Ярославской области.

После завершения расследования найденные лекарства будут утилизированы.