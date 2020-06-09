Ярославль, 9 июня, 2020, 11:19 — ИА Регнум. К уполномоченному по правам предпринимателей Ярославской области Альфиру Бакирову поступают обращения от предпринимателей, которых предупредили об отключениях электроэнергии по причине неплатежей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Pixabay.com Отключение электроэнергии

Большинство жалоб поступает из Переславля-Залесского. Под угрозой отключения оказались организации, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.

«Вот уже два месяца комплекс не работает. Мы, как можем, поддерживаем состояние объекта, — уличное освещение на территории, пользуемся по минимуму электричеством в помещениях, т.к. не можем отключить холодильники и другие приборы, не отключали газовое отопление, т.к. иначе помещение просто покрылось бы внутри плесенью… Сейчас предприятия, поставляющие свет и газ, стали выставлять требования за свои услуги, в противном случае будет отключение точки от света и газа», — пишет в своем обращении владелец ресторанно-гостиничного комплекса в центре Переславля-Залесского.

Предприниматель добавляет, что не снимает с себя обязанности по оплате коммунальных платежей, а лишь просит отсрочки. Но пока ресурсоснабжающие организации ссылаются на то, что официальных указаний по отсрочке коммунальных платежей не было.

«Меня по телефону уведомили, что после обеда будут наше малое предприятие розничной торговли отключать от электросетей за нехватку авансового платежа в сумме 6500 рублей. При разговоре с оператором та заявила, что МСП не подпадают под мораторий запрета отключения ЖКХ», — отмечает автор одного из обращений.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров считает, что крайние меры в условиях пандемии не должны применяться.

«Граждане в связи с распространением коронавируса обязаны соблюдать ограничительные меры, законодательно установленные на территории страны и региона, что они и делают. То есть организации не работают и не имеют в данный период времени дохода не по своей вине. Кроме того, с 17 марта в области действует режим повышенной готовности, который в соответствии с федеральным законом является обстоятельством непреодолимой силы», — считает Альфир Бакиров.

Альфир Бакиров обратился в Переславскую межрайонную прокуратуру. Омбудсмен указывает, что в соседней Тверской области прокуратура вынесла предостережения ресурсникам в аналогичных ситуациях.

По словам уполномоченного, заместитель председателя правительства области Виктор Неженец обратился к представителям ресурсоснабжающих организаций с просьбой приостановить отключение бизнеса региона от электроэнергии из-за неплатежей до 15 июля. Такая мера будет применяться, в первую очередь, к дисциплинированным плательщикам. Не исключено, что в дальнейшем эта договоренность будет скорректирована.