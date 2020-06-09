В Ярославской области предприятиям грозят отключениями электроэнергии
Ярославль, 9 июня, 2020, 11:19 — ИА Регнум. К уполномоченному по правам предпринимателей Ярославской области Альфиру Бакирову поступают обращения от предпринимателей, которых предупредили об отключениях электроэнергии по причине неплатежей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.
Большинство жалоб поступает из Переславля-Залесского. Под угрозой отключения оказались организации, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
Предприниматель добавляет, что не снимает с себя обязанности по оплате коммунальных платежей, а лишь просит отсрочки. Но пока ресурсоснабжающие организации ссылаются на то, что официальных указаний по отсрочке коммунальных платежей не было.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров считает, что крайние меры в условиях пандемии не должны применяться.
Альфир Бакиров обратился в Переславскую межрайонную прокуратуру. Омбудсмен указывает, что в соседней Тверской области прокуратура вынесла предостережения ресурсникам в аналогичных ситуациях.
По словам уполномоченного, заместитель председателя правительства области Виктор Неженец обратился к представителям ресурсоснабжающих организаций с просьбой приостановить отключение бизнеса региона от электроэнергии из-за неплатежей до 15 июля. Такая мера будет применяться, в первую очередь, к дисциплинированным плательщикам. Не исключено, что в дальнейшем эта договоренность будет скорректирована.