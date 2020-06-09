Ульяновск, 9 июня, 2020, 10:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области за последние сутки выздоровление зарегистрировано у 59 пациентов с COVID-19, выявлено 94 случая заражения SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Скриншот с сайта оперативного штаба России

По информации на 9 июня (10:35 мск), в Ульяновской области с начала пандемии официально подтверждено 3359 случаев коронавируса, из них 94 — за последние сутки.

Выздоровели 1013 пациентов с COVID-19, скончались 16 человек. Новых летальных исходов нет.

По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области на 8 июня, в регионе проведено 74 762 исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 69 930 человек. Под медицинским наблюдением остаются 4708 человек, сняты с наблюдения 9891 граждан.

В ведомстве напоминают, что в части профилактики заражения самое главное поддерживать чистоту рук и поверхностей. Руки рекомендуется мыть с мылом или использовать дезинфицирующие средства, а в многолюдных местах максимально сократить прикосновения к находящимся поверхностям и предметам, также стараться не прикасаться немытыми руками к лицу, рту и носу.