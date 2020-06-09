Кострома, 9 июня, 2020, 10:40 — ИА Регнум. В Костромской области за прошедшие сутки выявлено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее количество заражённых в регионе достигло 953.

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Наибольшее количество новых инфицированных выявили в Костроме, Нерехте и Мантурово. В больницах находятся 74 пациента, 371 житель области проходит лечение на дому.

По данным оперштаба, за минувшие сутки новых летальных исходов не было. Нарастающим итогом в Костромской области от коронавируса вылечились 496 человек, 12 пациентов с COVID-19 погибли.