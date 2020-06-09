Ворсино, Калужская область, 9 июня, 2020, 19:13 — ИА Регнум. В Калужской области фабрика по производству кормов для домашних животных «Нестле Пурина ПетКер» перешла на использование электроэнергии из возобновляемых источников. В течение года фабрика будет использовать минимум 50 млн кВт*ч электрической энергии, выработанной на основе энергии ветра, сообщили 9 июня корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.

Фото пресс-службы «Нестле Пурина ПетКер» Калужская фабрика «Нестле» начала добывать энергию из ветра

Переход на использование источников возобновляемой энергии позволит снизить выброс углекислого газа в атмосферу на 20,5 тыс. тонн в год. Пользу проекта отметила министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антохина.

«Наша общая цель — ответственное потребление и производство без ущерба для будущих поколений. Она направлена на рациональное использование природных ресурсов и снижение загрязнения окружающей среды. Россия начала свое движение в этом направлении в 2017 году, объявив его Годом экологии, чтобы привлечь внимание к существующим проблемам в экологической сфере и улучшить экологическую безопасность страны», — сказала Варвара Антохина.

Партнером в рамках нового проекта по повышению экологической устойчивости производства и переходу на использование источников возобновляемой электроэнергии выступило АО «Атомэнергопромсбыт», входящее в контур управления АО «НоваВинд» — дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в области ветроэнергетики. Ветроэнергетическая станция, которая вырабатывает электроэнергию для «Нестле Пурина ПетКер», располагается в Республике Адыгея.