Костромская область может отказаться от голосования на улицах и во дворах
Кострома, 9 июня, 2020, 09:25 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Костромской области рассматривает вопрос о целесообразности голосования по поправкам в Конституцию РФ на открытом воздухе — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Вероятнее всего, регион откажется от такого формата по причине его сложности и строгости требований, предъявляемых к нему Роспотребнадзором.
Само голосование будет проходить с 25 июня по 1 июля включительно. Кроме этого, в течение 7 дней комиссии будут выезжать во дворы и на дом к костромичам. Каждому выдадут одноразовую ручку, маску и перчатки — при необходимости.
Отметим, что голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено. Новую дату — 1 июля — на совещании с рабочей группой утвердил Владимир Путин. До этого поправки в основной закон страны одобрили депутаты Государственной думы и заксобрания всех субъектов России.