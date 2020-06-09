Кострома, 9 июня, 2020, 09:25 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Костромской области рассматривает вопрос о целесообразности голосования по поправкам в Конституцию РФ на открытом воздухе — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Вероятнее всего, регион откажется от такого формата по причине его сложности и строгости требований, предъявляемых к нему Роспотребнадзором.

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«Целесообразность голосования на открытом воздухе рассматривается. К такому формату предъявляется очень много требований. Скорее всего, всё пройдёт традиционным путём, как это обычно бывало — на участках. Как правило, помещения для голосования большие, с высокими потолками. Все будет дезинфицироваться, людям выдадут средства защиты», — пояснили в избирательной комиссии Костромcкой области.

Само голосование будет проходить с 25 июня по 1 июля включительно. Кроме этого, в течение 7 дней комиссии будут выезжать во дворы и на дом к костромичам. Каждому выдадут одноразовую ручку, маску и перчатки — при необходимости.

«В течение шести дней до 1 июля специальные выездные группы будут направляться во дворы… Каждый бюллетень будет заполняться индивидуальной ручкой, с которой избиратель потом уйдет домой. На каждом участке будут работать волонтеры безопасности», — пояснила заместитель председателя избирательной комиссии Костромской области Ольга Исакова.

Отметим, что голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено. Новую дату — 1 июля — на совещании с рабочей группой утвердил Владимир Путин. До этого поправки в основной закон страны одобрили депутаты Государственной думы и заксобрания всех субъектов России.