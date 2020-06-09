Санкт-Петербург, 9 июня, 2020, 09:24 — ИА Регнум. В Петербурге понедельник, 8 июня, стал самым теплым с начала лета и всего 2020 года, но не смог побить рекорд 64-летней давности. Однако синоптики обещают, что во вторник будет еще жарче, до 32 градусов. Об этом 9 июня заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

Елена Молчанова ИА REGNUM В Петербурге побит температурный рекорд с начала лета 2020

По его словам, сегодня на погоду в Северной столице будет оказывать влияние фронтальный раздел, вытянувшийся в меридиональном направлении у западных границ Ленинградской области. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. А температурный фон вновь существенно выше нормы.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в районе +29…+31 градусов в городе на Неве и +27…+32 градусов в Ленинградской области. Ветер юго-западный 3−8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

«Вчерашний день в Северной столице стал самым теплым с начала лета и с начала года — максимальная температура воздуха достигла +30,3 градусов», — отметил специалист.

Он также добавил, что рекорд максимальной температуры воздуха в Санкт-Петербурге для 9 июня составляет +31,3 градуса и принадлежит 1956 году.