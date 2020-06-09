Чебоксары, 9 июня, 2020, 08:03 — ИА Регнум. В Чувашии свыше 30 объектов культурного наследия находятся под угрозой «полной физической утраты». Об этом следует из доклада республиканского министра культуры республики Розы Лизаковой, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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В части охраны объектов культурного наследия выделены три основные проблемы. В первую очередь выделен дефицит финансирования работ по определению границ территорий, зон охраны, предметов охраны и работ по сохранению объектов культурного наследия. Недостаток средств ставит под угрозу вопрос сохранения наследия.

«Высокая степень физической изношенности 32 объектов культурного наследия (руинированных), создающая угрозу их полной физической утраты», — отмечается также в документе.

Также отмечено, что в республике проводится недостаточно мероприятия для популяризации объектов культурного наследия.

По данным минкультуры, в настоящее время в Чувашии насчитывается 676 объектов культурного наследия (включены в единый реестр), в том числе 455 республиканского значения, 176 объектов археологического наследия федерального значения и 45 памятников истории и культуры федерального значения.

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