Чебоксары, 9 июня, 2020, 07:27 — ИА Регнум. В Чувашии детские лагеря могут начать оздоровительную кампанию ориентировочно 1 июля, однако окончательное решение будет принято с учётом эпидемиологической ситуации. Планируется, что лагеря будут работать без приёма посетителей, включая родителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики.

Cap.ru Детский лагерь в Чувашии

Предварительно работа детских оздоровительных лагерей назначена на 1 июля, но окончательное решение будет приниматься на основе данных об эпидемиологической обстановке и рекомендаций Роспотребнадзора. В числе условий, установленных ведомством, — заполняемость лагерей не более чем наполовину, ограничения в части массовых мероприятий и на выезд персонала из лагеря на время проведения смен.

«Детские оздоровительные лагеря будут работать по особой схеме, без проведения родительских дней. Кроме этого воспитанники и персонал в течение всей смены будут непрерывно находиться на территории лагеря», — говорится в сообщении и отмечается, что родители не смогут навещать детей.

При благоприятной обстановке в Чувашии могут начать работу 15 организаций отдыха и их оздоровления, здесь смогут отдохнуть 3 тыс. детей. При этом лагеря должны будут иметь соответствующее материально-техническое оснащение, на что потребуются дополнительные средства. В связи с этим врио главы Чувашии Олег Николаев сообщил, что разработаны предложения о дополнительной финансовой поддержке детских оздоровительных лагерей с тем, чтобы они смогли обеспечить необходимые условия для безопасного пребывания детей. По расчётам правительства, в этом году более 19 млн рублей будет направлено на дооснащение согласно требованиям Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, на 8 июня с начала пандемии коронавируса в республике подтверждён 3561 случай заражения, выздоровели 1769 человек. В настоящее время продолжают лечение 1774 пациента с COVID-19, умерли 18 человек. 9 июня в Чебоксарах дополнительно откроют 150 коек на базе клиники «Северная», которая относится к БСМП.