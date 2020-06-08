Курган, 9 июня, 2020, 01:41 — ИА Регнум. В Курганской области впервые провели бракосочетание онлайн. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Оперативный штаб Курганской области Идёт трансляция бракосочетания

Родные и близкие молодожёнов наблюдали за церемонией в социальных сетях и мессенджерах.

Отмечается, что регистрация браков проводится в Курганской области без гостей. Торжественные церемонии будут разрешены лишь после отмены всех противоэпидемических мероприятий по коронавирусу.