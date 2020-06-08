Москва, 8 июня, 2020, 23:49 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали актера Михаила Ефремова, который устроил сегодня, 8 июня, дорожно-транспортное происшествие на Смоленском бульваре в Москве.

Dmitry Rozhkov Михаил Ефремов

Напомним, что Михаил Ефремов будучи за рулем автомобиля, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с легковым автофургоном.

Водитель легкового автофургона получил телесные повреждения и был госпитализирован. Судя по видеозаписи Ефремов не получил тяжелых повреждений, но выглядел он неадекватно. Очевидцы утверждают, что Ефремов был сильно пьян.

В отношении Ефремова может быть возбуждено дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), предусматривающей до семи лет лишения свободы.