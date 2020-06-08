США внесли в санкционный список более сотни компаний Ирана
Вашингтон, 8 июня, 2020, 23:47 — ИА Регнум. Свыше ста компаний из Ирана оказались в санкционном списке США, сообщается 8 июня на сайте американского минфина.
Masoud Shahrestani
Иранцы поджигают американский флаг
В список вошли нефтеналивные танкеры, а также ряд иранских транспортных компаний.
Отметим, что США таким образом наказали Иран за поставку нефтепродуктов в Венесуэлу.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале месяца США и ЕС ещё на год продлили санкции, введённые из-за ядерной программы Ирана.