Москва, 8 июня, 2020, 23:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил официальному представителю министерства иностранных дел России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ президента опубликован сегодня, 8 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

Mid.ru Мария Захарова

Напомним, что Захарова является директором Департамента информации и печати МИД России. Эту должность она заняла в августе 2015 года.

До сегодняшнего дня у Захаровой был ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса. Теперь же президент России присвоил Захаровой высший дипломатический ранг.