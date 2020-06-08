Анкара, 8 июня, 2020, 23:23 — ИА Регнум. Турция и США достигли договоренностей по урегулированию гражданского конфликта в Ливии, заявил 8 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

Tccb.gov.tr Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

Такое заявление он сделал по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.

«Сегодня мы обсудили с Трампом события в регионе, прежде всего Ливию, в США беспокоятся насчет нее. Мы подтвердили, что сейчас там все идет успешно, сообщили в деталях, что там происходит. Между Турцией и США может начаться новый период сотрудничества по Ливии. Мы достигли определенных договоренностей. Но нужно будет обсудить это с уважаемым Владимиром Путиным. Возможно, с ним будут переговоры», — сказал Эрдоган.

При этом президент Турции не уточнил, о чем договорились Трамп Эрдоган.

«Мы на стороне Сарраджа, которого поддерживают ООН и мировое сообщество. Против него выступает путчист Хафтар. На данный момент жизненно важные регионы перешли под контроль ПНС, их наступление продолжается», — пояснил турецкий президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ПНС отвергло предложение Египта о перемирии и прекращении огня с последующими переговорами и мирным урегулированием в Ливии.

Напомним, после поддержанного США и странами НАТО мятежа и зверского убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала быть единым государством. Гражданская война продолжается в стране до сих пор.