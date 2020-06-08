Москва, 8 июня, 2020, 23:15 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались 59 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается 8 июня в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В Москве скончались 59 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, всего в Москве зафиксировано 197 018 случаев заражения коронавирусом, 2001 из которых — за последние сутки. Скончались 3029 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 104 347 человек.