Вашингтон, 8 июня, 2020, 22:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани заявила, что в Соединенных штатах на коронавирус протестировано 10% населения. Об этом она заявила на брифинге 8 июня.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

«Масштаб тестирования продолжает расти: проведено более 20 миллионов тестов, в семи штатах протестированы до 6% жителей, а это почти 10% населения», — рассказала Макинани.

Она заявила, что число новых выявленных случаев стабилизировалось. В связи с этим можно постепенно снимать ограничения, введенные из-за COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, который ведет федеральную статистку по коронавирусу в США, на сегодняшний день в Соединенных Штатах выявлено 1,95 млн случаев COVID-19 с момента начала пандемии.