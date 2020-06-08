Саранск, 8 июня, 2020, 22:56 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 8 июня выписаны 1160 человек, перенесших COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

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В настоящее время в стационарах республики лечению получают 1779 человек, из них в реанимационных отделениях находятся 99 человек. Из общего числа больных 27 подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких), у шестерых пациентов из этого числа подтверждено заражение коронавирусом.

Также под наблюдением медиков амбулаторно находится 801 человек, в обсерваторах — 24 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 8 июня выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтвердили 2230 случаев заражения SARS-CoV-2.

Полностью выздоровели в регионе на утро сегодняшнего дня 1155 человек, за последние сутки выписаны 32 жителя республики. Таким образом, доля выздоровевших от общего числа носителей коронавируса составляет 51,8%.