Дамаск, 8 июня, 2020, 22:40 — ИА Регнум. В сирийской зоне деэскалации «Идлиб» боевики группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали позиции сирийской армии в населённом пункте Танджара, сообщил 8 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Abkhazian Network News Agency Самоходная артиллерия сирийской армии

Боевики при поддержке тяжёлого вооружения и пикапов с крупнокалиберными пулеметами прорвались на 600 метров вглубь позиций сирийских военных.

«8 июня боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли попытку захвата населенного пункта Танджара в южной части Идлибской зоны деэскалации», — сообщил Щербицкий.

«Ответным огнем авиации и артиллерии атака была отбита. Правительственные войска восстановили позиции по переднему краю обороны», — отметил начальник ЦПВС.

Уничтожено три пикапа с тяжёлым вооружением, более 30 боевиков убито и ранено.

Кроме того, сообщил Щербицкий, за прошедшие сутки боевики группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли один населенный пункт в провинции Алеппо. С позиций незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов зафиксировано не было.