Эр-Рияд, 8 июня, 2020, 22:36 — ИА Регнум. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман объявил, что королевство и союзники из числа стран Персидского залива намерены отменить дополнительное сокращение добычи нефти в июле, 8 июня сообщает Gulf News.

J RAWLS Нефтеперерабатывающий завод. Саудовская Аравия

В июне Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ сократили добычу на 1,18 млн баррелей в сутки дополнительно к общим сокращениям, предусмотренным планом ОПЕК+. Отмена дополнительных сокращений связана с постепенным восстановлением мирового спроса и цен.

В то же время, Саудовская Аравия не намерена пересматривать участие в общих сокращениях ОПЕК+ на 9,7 млн баррелей в сутки, о продлении которых на июль ранее заявил глобальный картель.

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