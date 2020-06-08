Тбилиси, 8 июня, 2020, 22:19 — ИА Регнум. В Грузии может быть налажено производство и ремонт штурмовиков Су-25, заявил 8 июня министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире местного телеканала «Палитраньюс».

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По его словам, это может быть сделано на базе Тбилисского авиационного завода, а в перспективе речь может идти даже об экспортной торговле такими самолётами.

«У нас сегодня есть абсолютно все ресурсы, технические, интеллектуальные и человеческие, чтобы самим, своими силами ремонтировать, восстанавливать Су-25, выпускать, производить новые и продавать», — сказал министр обороны Грузии.

Гарибашвили отметил, что многие страны проявляют высокий интерес к самолетам этого типа.

Кроме того, глава грузинского военного ведомства сообщил, что он уже распорядился изучить вопрос производства в Грузии патронов, гранатометов, гранат и ракет по стандартам НАТО.