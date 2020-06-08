Ижевск, 8 июня, 2020, 21:25 — ИА Регнум. По итогам мая уровень инфляции в Удмуртии составил 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. С начала года потребительские цены на все товары и услуги в республике выросли на 2,1%, свидетельствуют данные Удмуртстата.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Продуктовый магазин

В течение месяца максимально выросли цены на бытовые услуги — на 2,1%, показатель инфляции в сфере услуг составил 0,8%. Алкогольные напитки в регионе подорожали в мае на 0,6%, инфляция на непродовольственные товары составила 0,2%, продовольствие в регионе подорожало в среднем на 0,1%.

С начала года максимальный темп роста цен наблюдается также на бытовые услуги — рост составил 3,7%. Продовольственные товары без учета алкогольных напитков с января подорожали на 3,5%, услуги — на 2,1%. Наименее значительно выросли цены на непродовольственные товары — на 0,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России в мае 2020 года выросли в среднем на 0,3% после роста на 0,8% в апреле. Инфляция за период с начала текущего года составила 2,4%. В годовом выражении показатель в мае замедлился до 3% с 3,1% в апреле.