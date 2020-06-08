Вашингтон, 8 июня, 2020, 21:00 — ИА Регнум. Закон о введении санкций против Пекина за якобы имеющееся притеснение уйгуров в Китае, американский президент Дональд Трамп намерен подписать, сообщает 8 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Об этом агентству рассказали собственные источники, не уточнившие, когда высочайшее лицо в США поставит подпись под одобренный американским Конгрессом законом.

Напомним, вопрос уйгуров, составляющих основное население Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, является проблемным для Пекина на протяжении многих лет. Главным образом, проблема сепаратизма раздувается с Запада.

На фоне китайско-американского обострения в Вашингтоне решили ввести санкции против Китая. Обе палаты конгресса уже одобрили соответствующий законопроект.