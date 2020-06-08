Челябинск, 8 июня, 2020, 20:51 — ИА Регнум. В Челябинске остановки общественного транспорта будут взяты под видеонаблюдение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Анатолий Янченко ИА Красная Весна Автобусная остановка

Поручение оснастить видеокамерами остановки и общественные пространства дала мэр Наталья Котова. Эта мера предназначена для борьбы с хулиганами, которые портят объекты.

Она отметила, что случаи вандализма не являются в Челябинске редкостью. Также градоначальница напомнила, что повреждёнными оказались и несколько десятков новых остановок транспорта. «Давайте запланируем установку видеокамер», — сказала чиновница, обращаясь к своим заместителям.