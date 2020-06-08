Челябинск, 8 июня, 2020, 19:56 — ИА Регнум. В Челябинской области антитела к коронавирусу имеют до 5% медиков. Об этом сообщает 8 июня минздрав региона.

Minzdrav.admoblkaluga.ru Коронавирус

Всего в Челябинской клинико-диагностической лаборатории методом ИФА-диагностики провели тысячу исследований. Эта лаборатория функционирует на системах «Вектор-Бест» (Новосибирск), в частности, на автоматическом анализаторе «Реал-Бест», каковых в России всего четыре. Над исследованиями работают шестеро лаборантов и четыре врача. От момента забора анализа до выдачи на руки результата проходят сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, на 8 июня в регионе подтверждено 3993 случаев COVID-19. Из них 147 — только за прошедшие сутки.