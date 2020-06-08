Токио, 8 июня, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Правительство Японии готовит резолюцию по нарушению Китаем автономии Гонконга для принятия странами G7, 8 июня сообщает агентство Reuters.

Mike Behnken Follow Гонконг

По информации агентства, резолюция должна быть обсуждена и принята на следующей встрече министров иностранных дел «большой семерки».

Напомним, ранее власти Китая приняли закон о национальной безопасности, который иностранные партнеры Гонконга считают нарушающим принцип «одна страна — две системы». Принятие закона привело к беспорядкам в Гонконге.

Читайте также:В США сравнили ситуацию в Гонконге с вторжением Германии во Францию