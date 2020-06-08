Петрозаводск, 8 июня, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Главной проблемой в борьбе с распространением коронавируса в Карелии стал завоз инфекции из других регионов. Об этом 8 июня заявил в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным глава республики Артур Парфенчиков.

Kremlin.ru Артур Парфенчиков на видеосвязи с президентом

«Основная проблема — это завоз инфекции из других регионов. Понятно, Петербург близко, Мурманская область [тоже] так дает. Причем это даже не туристы — это местные жители, которые выезжают, это родственники, которые приезжают по различным поводам, это вахтовики, это командировочные, работники транспорта. Вот здесь, конечно, проблема есть, и мы постоянно эту ситуацию контролируем», — сказал Парфенчиков.

По его словам, большинство очагов коронавируса в Карелии разгоралось именно таким образом — после точечного завоза инфекции из других регионов, дальше она распространялась через межсемейные контакты.

«К сожалению, были у нас и такие похороны, и свадьбы, хотя народ в целом ответственно относится к мерам изоляции. Но любая такая точечная безответственность тут же влечет эти проблемы. Был случай, когда таким образом заболел целый поселок на юге Карелии», — сообщил губернатор. Эту ситуацию власти уже «купировали», заверил Парфенчиков.

Тем не менее чиновники собираются на всей территории Карелии в ближайшее время открыть все туристические объекты, включая южную часть региона, например, горный парк «Рускеала».

"На улице мы уже все туристические объекты открыли», — отчитался Парфенчиков.

Он несколько раз повторил, что не считает, что одномоментное открытие предприятий общепита, непродовольственной торговли и других повлекло или повлечет всплеск заражений коронавирусом. Парфенчиков указал, что торговые центры тоже открыли одномоментно с остальными магазинами, чтобы «рассредоточить покупателей».

«За три недели здесь каких-то негативных эффектов не возникло с точки зрения распространения коронавируса», — сказал губернатор. «Мы, конечно, внимательно анализируем все результаты эпидрасследований, которые выявляют очаги наших инфекций. По нашему мнению, согласованному с Роспотребнадзором, открытие разовое всех непродовольственных объектов торговли, в том числе торговых центров, оно в принципе не повлекло, динамики здесь нет», — добавил он.

Самым важным сейчас является, на его взгляд, использование «современных средств индивидуальной защиты», помимо масок и перчаток ими призваны стать и защитные экраны, которые в Карелии собираются внедрять не только в магазинах на кассах, но и в кафе, и в фитнес-центрах.

Парфенчиков также отчитался, что 91% предприятий Карелии, которые имеют право на выплату в 1 МРОТ в качестве зарплаты для сотрудника, подали заявки. В регионе 98% организаций продолжают свою работу на сегодняшний день, утверждает губернатор, а индекс промышленного производства с января по апрель даже показал рост, составив 114%.

Среднемесячная зарплата в регионе тоже сумела вырасти за месяцы кризиса — на 7,7%, убежден глава Карелии.

«В целом, несмотря на ситуацию с пандемией, мы работаем, продолжаем двигаться вперед», — сказал Артур Парфенчиков.

С начала пандемии в Карелии выявлены 656 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, 23 из них, в том числе двое детей, за последние сутки. За все время пандемии в регионе 246 человек были выписаны, в том числе двое за прошедшие сутки — это жители Петрозаводска и Беломорского района.