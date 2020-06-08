Петрозаводск, 8 июня, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе диалога по видеосвязи с главой Карелии Артуром Парфенчиковым потребовал разобраться с ситуацией в сельском хозяйстве республики, которое показало снижение производства, а также с рядом других проблем, при помощи правительства РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин в ходе разговора с главой Карелии

Как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 8 июня, Парфенчиков доложил президенту о ситуации с распространением коронавируса, о мерах, по поддержке экономики, пострадавшей из-за пандемии, в целом о социально-экономическом положении в Карелии. Особый акцент глава Карелии сделал на развитии туристического кластера республиканской экономики.

«Туристический потенциал Карелии очень большой, — отреагировал президент. — Это замечательный, красивый край. Более 60 тысяч озёр и 27 тысяч рек. Из озёр два крупнейших в Европе — Ладога и Онега. Белое море на севере, Кижи, Валаам — всё это очень привлекательно, и нужно это поддержать <…> Но хотел бы обратить внимание на некоторые проблемные вопросы. Первое — это снижение объема сельскохозяйственного производства. В чём дело, Артур Олегович, что там произошло?» — спросил Владимир Путин.

Артур Парфенчиков, отвечая главе государства, рассказал о тяжелом положении ряда крупных сельскохозяйственных предприятий, в частности, на территории Пряжинского района. «Произошло фактически банкротство ряда наших крупных предприятий», — признал губернатор.

Он сообщил, что ведется работа по формированию «кластера сельскохозяйственных земель», поскольку часть таких земель оказалась в распоряжении недобросовестных собственников. Такие земли приходится изымать, формировать кластер и искать бизнес, который за них возьмется.

«К сожалению, пока новых инвесторов не нашли, идем по пути бюджетного финансирования. Планируем полное восстановление обанкротившегося Пряжинского предприятия <…> планируем выделить деньги на строительство современной фермы», — сказал Парфенчиков.

В целый ряд хозяйств приходится даже возвращать государственное управление, которое, по словам Парфенчикова, показывает свою эффективность.

Растет в республике и фермерство. За последние три года зарегистрировано почти 250 новых фермерских хозяйств. Парфенчиков сообщил, что власти работают над развитием кооперации фермеров, развитием ветеринарной службы.

«Надеемся, что эта негативная тенденция сокращения производства сельхозпродукции — в первую очередь это наше молоко, — мы в ближайшие 2−3 года ее преодолеем, в том числе за счет ввода новых мощностей на наших госпредприятиях», — сказал глава Карелии.

«Артур Олегович, я допускаю, что есть и недобросовестные собственники, так бывает иногда, просто они же и раньше работали… Спад производства-то почему произошел? Короче, вы повнимательнее посмотрите», — поручил Владимир Путин.