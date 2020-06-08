Калуга, 8 июня, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Врио калужского губернатора Владислав Шапша назначил Ольгу Иванову своим заместителем. Ранее она возглавляла министерство дорожного хозяйства области, сообщил 8 июня глава региона в социальной сети.

Скриншот страницы Владислава Шапши «ВКонтакте Ольга Иванова и Михаил Голубев

«Сейчас горячая пора: кипит стройка, идёт подготовка к отопительному периоду, ремонтируются дороги. Эти стратегические направления требуют строгого контроля. Поэтому принял решение назначить заместителем губернатора Калужской области, который будет курировать строительство, жилищно-коммунальную сферу и дорожное хозяйство, Ольгу Владимировну Иванову», — написал на своей странице «ВКонтакте» Владислав Шапша.

На должность исполняющего обязанности министра дорожного хозяйства Калужской области назначен Михаил Голубев, занимавший должность начальника предприятия «Калугадорзаказчик».