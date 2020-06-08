Тамбовский губернатор решил учредить награду «За вклад в охрану здоровья»
Тамбов, 8 июня, 2020, 17:57 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял решение учредить специальный нагрудный знак «За вклад в охрану здоровья», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Об этом он сегодня, 8 июня, рассказал на брифинге, посвященном актуальным вопросам жизни региона, в том числе — ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа. В первую очередь знаком «За вклад в охрану здоровья» наградят тех, кто в непростой период пандемии ухаживает за больными людьми.
Глава региона отметил, что не случайно решил объявить об учреждении новой награды 8 июня, в День социального работника, поскольку именно сотрудники социальных служб и медицинских организаций одними из первых приняли на себя удар, вызванный пандемией коронавируса. Сегодня представители этих профессий активно участвуют в работе, нацеленной на защиту здоровья людей.