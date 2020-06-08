Тамбов, 8 июня, 2020, 17:57 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял решение учредить специальный нагрудный знак «За вклад в охрану здоровья», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

Об этом он сегодня, 8 июня, рассказал на брифинге, посвященном актуальным вопросам жизни региона, в том числе — ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа. В первую очередь знаком «За вклад в охрану здоровья» наградят тех, кто в непростой период пандемии ухаживает за больными людьми.

Глава региона отметил, что не случайно решил объявить об учреждении новой награды 8 июня, в День социального работника, поскольку именно сотрудники социальных служб и медицинских организаций одними из первых приняли на себя удар, вызванный пандемией коронавируса. Сегодня представители этих профессий активно участвуют в работе, нацеленной на защиту здоровья людей.

«Это знак за вклад в охрану здоровья населения Тамбовской области. Считаю, что это очень важный шаг со стороны власти, это выражение благодарности людям, которые не изменили своему долгу в столь сложный период. Это будет касаться соцработников, медицинских работников. Новый знак будет давать право претендовать на звание «Ветеран труда». Уверен, что эта практика будет позитивно воспринята обществом», — подчеркнул Александр Никитин.