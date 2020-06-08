Собянин в пандемию: от доверия президента до объекта критики
Москва, 8 июня, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин период борьбы с коронавирусом «не может себе занести ни в пассив, ни в актив»: он прошёл «путь» от доверия президента до критики главы государства. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.
Комментируя отмену самоизоляции и систему пропусков, эксперт подчеркнул, что эти «меры ожидаемые, и с точки зрения политизированного сознания вполне обоснованные».
Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 9 июня столицы вернётся к практически обычному ритму жизни, «все ограничения в июне будут сняты», в том числе с 9 июня «отменяются самоизоляция и пропускной режим». Это коснётся всех граждан, включая пожилых людей. Кроме того, с 9 июня вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом льготного проезда.
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