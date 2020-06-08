Обнинск, Калужская область, 8 июня, 2020, 19:18 — ИА Регнум. Сильные дожди в Калужской области вызвали в районе Обнинска подъем воды в реке Протва, заявил на городской планёрке представитель ГУ МЧС России по Калужской области Иван Дьяченко. Об этом 8 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска.

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«Больше всех пострадали дачные товарищества «Электромонтажник» и «Нептун». На сегодняшний день отметка воды в Протве — три метров 90 сантиментов, то есть вода спадает, а при отметке 3 м 70 см пострадавшие дачи будут сухие. Река уходит, и мы прогнозируем, что в течение двух дней там уже будет сухо», — сказал Иван Дьяченко. Он также обратился к горожанам с просьбой не купаться в неустановленных местах — на Комсомольских и Белкинских прудах. Единственное место для купания на территории Обнинска — это городской пляж на берегу Протвы.

На планерке главный санитарный врач больницы №8 ФМБА России Владимир Марков напомнил, что санитарно-эпидемиологическая служба не рекомендует купаться в окрестных водоемах, и ситуация пока не изменилась.