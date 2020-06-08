Санкт-Петербург, 8 июня, 2020, 17:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Это произошло после того, как на стройплощадке новой станции метро «Большой проспект» («Горный институт») один рабочий погиб, другой получил травмы. О возбуждении дела 8 июня проинформировали в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Фото: ОАО «Метрострой» Во время строительства станции метро «Большой проспект» (Горный институт) погиб рабочий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЧП произошло днем 8 июня на строительной площадке новой станции метро Лахтинско-Правобережной линии. Во время работ по монтажу ригельного подкрепления сорвался рабочий.

По данным следствия, во время производства работ на строящейся станции «Горный институт» были нарушены правила безопасности, в результате чего произошло опрокидывание строительной люльки. Один рабочий скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений, другой потерпевший госпитализирован в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия с участием криминалистов, а также представителей Государственной инспекции труда. Назначаются экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели, изымается необходимая документация, проводятся другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.