Москва, 8 июня, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 22 июля заслушает отчет правительства РФ о работе, такое решение принял Совет Думы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

«Сейчас у нас есть определенность, и считаем правильным назначить отчет председателя правительства РФ на 22 июля», — сообщил Володин.

Отчет будет продолжаться около четырех часов, уточнил он.

Ранее предполагалось, что традиционный отчет правительства о деятельности за год премьер-министр Михаил Мишустин представит на заседании 15 апреля. Вместе с тем в январе 2020 года Дмитрий Медведев ушел в отставку с поста премьер-министра, правительство РФ возглавил Михаил Мишустин.

Совет Думы 9 апреля перенес дату отчета правительства РФ перед нижней палатой парламента, уже тогда говорилось, что доклад может состояться в июле.