Тверь, 8 июня, 2020, 17:05 — ИА Регнум. Вопросы межведомственного взаимодействия при тушении лесных пожаров обсудили губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава МЧС России Евгений Зиничев с участием гендиректора ПАО «Россети» Павла Ливинского в Твери 8 июня. Об этом ИА сообщили в пресс-службе правительства региона. Перед совещанием губернатор совместно с главой МЧС совершили облёт территории региона, а затем оценили готовность сил и средств, которые могут быть задействованы для тушения ландшафтных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава МЧС Росии Евгений Зиничев

«Мы сформировали многоуровневую систему защиты от лесных пожаров. 27 марта у нас введен особый пожароопасный период, он сохраняется до 1 июля. Обеспечена подготовка необходимых сил и средств, совместно с главами муниципалитетов реализуются профилактические меры. Кроме того, выделены дополнительные средства на привлечение вертолетов МЧС для патрулирования лесов», — рассказал на совещании губернатор Игорь Руденя.

Глава МЧС России оценил работу региональных властей по предотвращению природных пожаров.

«Совершили облет территории — видим, что обстановка с природными пожарами в регионе на сегодняшний день благоприятная, термоточек не наблюдается. Весеннее половодье на территории области тоже завершилось без осложнений. Проведена огромная работа по обводнению торфяников. Еще одна хорошая тенденция — тушение пожаров в первый же день их возникновения», — сказал, открывая совещание Евгений Зиничев.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что в регионе реализуется программа обводнения торфяников. С 2014 года уже обводнено 11 тыс. га торфяников, в год обводнение проводится на территории около тысячи гектаров. В регионе наращивается лесной фонд — сейчас в регионе насчитывается 4,9 млн га лесов. Особое внимание в Тверской области уделяется безопасности населённых пунктов, которые прилегают к лесным массивам: обустроено и прочищено 5403 км минерализованных полос, что составляет 150% от плана. В 2020 году к тушению лесных пожаров может быть привлечено 1836 человек и 921 единица техники. Действует 57 мобильных групп, которые ведут патрулирование по 187 наземным маршрутам протяженностью более 12,7 тыс. км.

По информации начальника Главного управления МЧС России по Тверской области Арсена Григоряна, на данный момент уже проведено 278 выездов на торфяники, с помощью авиации патрулируется более двух тысяч километров, также развернут космический мониторинг, видеонаблюдение. Также заключено соглашение с филиалом ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» о взаимодействии при ликвидации аварий на электросетевых объектах и чрезвычайных ситуаций, возникших в результате лесных пожаров. В регионе выполняется расчистка более 19 тысяч гектаров и расширение более 2 тысяч гектаров просек ВЛ напряжением до 110 киловольт.

«В группе компаний «Россети» внедрен риск-ориентированный подход к определению пожароустойчивости регионов. Это позволяет нам эффективно определять набор шагов для обеспечения безопасного и надежного электроснабжения потребителей», — отметил Павел Ливинский.

Губернатор Тверской области подчеркнул, что для повышения эффективности профилактики лесных пожаров необходима консолидация электросетевых активов.

«Считаем, что все электрические сети, которые не являются индивидуальными, должны быть в государственной собственности. Готовы выступить с такой инициативой», — сказал губернатор.

Также Игорь Руденя предложил создать единый центр управления, объединяющий базы данных МЧС и других ведомств для онлайн-контроля за обеспечением комплексной безопасности территорий.