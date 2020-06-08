Ярославль, 8 июня, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Ярославский губернатор Дмитрий Миронов проведет отчет перед областной думой по видеосвязи. Об этом председателям фракций Заксобрания рассказал 8 июня председатель облдумы Алексей Константинов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции КПРФ Александр Воробьев.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Отчет состоится 16 июня и впервые пройдет без личного присутствия губернатора. Стоит отметить, что глава региона и так обычно не балует своим присутствием депутатов. Ранее отчет был перенесен из-за коронавируса. При этом коммунисты предлагали провести отчет по видеосвязи, но председатель думы сослался на отсутствие в парламенте аппаратуры.

Формат удаленного отчета сложный. Рядовые депутаты будут смотреть его на экране из зала заседаний думы. Задать вопросы смогут только председатели фракций, которые будут находится в отдельном кабинете. Они также увидят губернатора только на экране, но смогут адресовать к нему по три вопроса от фракции.

«Я спросил — почему губернатор не хочет придти? Кого он боится — депутатов или коронавируса? Если коронавируса, он может надеть защитный костюм, мы не возражаем. Непонятно, почему сейчас, когда ограничения снимаются, когда разрешается парад и голосование, губернатор не может явиться к нам лично? Почему он самоизолировался от депутатов, которые представляют жителей области? Ответов на свои вопросы я, к сожалению, не услышал. Думаю, такими действиями Дмитрий Миронов вредит самому себе», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Пока что коммунисты не определились, как относится к новому формату общения с главой региона.